Alfon Libertad. Moix a la Cárcel. Sin justicia no hay libertad.

Se cumplen dos años del encarcelamiento de Alfon, el único preso por razones políticas que esta en la cárcel por participar en las manifestaciones y huelgas que se han desarrollado por toda España contra el ROBO y la CORRUPCIÓN. Según los medios oficiales nos recuerdan machaconamente que hay que respetar el estado de derecho. Bajo este estado de derecho se ha condenado a Alfon sin las mas mínimas garantías, algo que el tribunal de derechos humanos europeo ha aceptado. Sera demasiado tarde cuando falle a su favor, esto lo saben los poderes represivos. Recordándoles el estado de derecho, los corruptos, atracadores de bancos e instituciones publicas, siguen paseándose por la calle en nombre del respeto al estado de derecho. Atracadores condenados a los mismos años que Alfon en aplicación de la legalidad y el estado de derecho, se pasean por la calle, sin devolver un euro. El estado de derecho funciona como un reloj para la delincuencia política. Crean leyes para protegerse y utilizan los medios públicos para reprimir a la población. Leyes antiterroristas que se aplican a los trabajadores (son peligrosos), hay miles de condenados por la ley antiterrorista cuando se creo garantizando el estado de derecho y solo era para combatir al terrorismo (ETA, Grapo…) Los medios de comunicación juegan un papel fundamental, la investigación tan de moda son meras filtraciones para liquidar adversarios políticos, siendo en la mayoría de las veces voceros de lo que hoy se llama línea editorial, esta controlada por la banca y la derecha histórica. Vemos espectáculos en los cuales las ruedas de prensa en la cual no hay preguntas. La dignidad de la profesión esta en entredicho (lo podemos justificar por la precariedad en la prensa) La corrupción es posible por que los contrapoderes del llamado estado de derecho están para mirar hacia otro lado y que la juerga siga. Ante esto lo que afirmamos una vez mas, la justicia no existe para el ciudadano normal. Los poderes judicial y la fiscalía están al servicio de los poderes económicos y políticos. Y ante esto no hay solución, solo cambiar el sistema. Hemos visto sin la mas mínima vergüenza que fiscales no actúan o simplemente defienden al supuesto corrupto que luego se demuestra que lo es. El caso de Moix fiscal anticorrupción, su labor en la crisis del sistema bancario de Madrid es fundamental, no hace nada. Si se preocupa de perseguir a preferentistas y manifestantes. Es el azote del 15M, este personaje no esta en la cárcel. Pero el poder judicial que se supone que es garantista, mira para otro lado. No hay solución Revolución o Colapso esta es la cuestión. Disolución de los cuerpos represivos Corruptos a la cárcel perpetua y sin revisión hasta que devuelvan lo robado con intereses. LIBERTAD PRESOS POLITICOS. LIBERTAD PARA ALFON.

Recomendamos visionar esta comparecencia en el Parlamento de Cataluña de dos periodistas. https://youtu.be/_dM7E2cN3ss